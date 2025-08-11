Cochabamba: Suboficial fue linchado en Toco, lo confundieron con un ladrón

Un suboficial del Ejército boliviano, integrante de la banda de música de las Fuerzas Armadas, fue brutalmente linchado en el municipio de Toco, Cochabamba, luego de que vecinos lo confundieran con un ladrón. El hecho, ocurrido el pasado 23 de julio, quedó al descubierto gracias a mensajes hallados en un grupo de WhatsApp, donde se incitaba a atacarlo.

La investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reveló que en el chat denominado “Sindicato Toco Chimba” circularon mensajes que convocaban a los pobladores a agredir a la víctima, identificada como Freddy A. M..

“A través del trabajo técnico científico, con el desdoblamiento de imágenes, se evidenció que este señor habría sido confundido con un delincuente. En el grupo de WhatsApp se lo señalaba falsamente como un ladrón”, informó el director de la Felcc, Cnl. Vanderley Flores.

La policía identificó a tres personas como responsables materiales del crimen: Alfredo C. Z., Elmer J. L. y Richard C.. Dos de ellos fueron aprehendidos el 8 de agosto —Elmer J. L. y Alfredo C. Z.— acusados de ser autores directos e indirectos del linchamiento. El tercero, Richard C., permanece prófugo y es buscado intensamente.

La familia del suboficial exige sanciones ejemplares para los responsables, mientras la Fiscalía avanza en la imputación formal.

