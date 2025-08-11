TEMAS DE HOY:
suboficial linchado LIBRECAMBISTAS Atraco a librecambista

24ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cochabamba: Suboficial fue linchado en Toco, lo confundieron con un ladrón

El suboficial de las Fuerzas Armadas, fue ‘ajusticiado’.

Ligia Portillo

11/08/2025 13:42

Cochabamba: Suboficial fue linchado en Toco, lo confundieron con un ladrón. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un suboficial del Ejército boliviano, integrante de la banda de música de las Fuerzas Armadas, fue brutalmente linchado en el municipio de Toco, Cochabamba, luego de que vecinos lo confundieran con un ladrón. El hecho, ocurrido el pasado 23 de julio, quedó al descubierto gracias a mensajes hallados en un grupo de WhatsApp, donde se incitaba a atacarlo.

La investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reveló que en el chat denominado “Sindicato Toco Chimba” circularon mensajes que convocaban a los pobladores a agredir a la víctima, identificada como Freddy A. M..

“A través del trabajo técnico científico, con el desdoblamiento de imágenes, se evidenció que este señor habría sido confundido con un delincuente. En el grupo de WhatsApp se lo señalaba falsamente como un ladrón”, informó el director de la Felcc, Cnl. Vanderley Flores.

La policía identificó a tres personas como responsables materiales del crimen: Alfredo C. Z., Elmer J. L. y Richard C.. Dos de ellos fueron aprehendidos el 8 de agosto —Elmer J. L. y Alfredo C. Z.— acusados de ser autores directos e indirectos del linchamiento. El tercero, Richard C., permanece prófugo y es buscado intensamente.

La familia del suboficial exige sanciones ejemplares para los responsables, mientras la Fiscalía avanza en la imputación formal.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD