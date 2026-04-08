Blooming se juega el orgullo en casa: así llega la Academia al duelo con River

Blooming vuelve a escena internacional este miércoles con un desafío de alto voltaje: enfrentar a River Plate en el arranque del Grupo H de la Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 21:30 en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas y transmisión en vivo por DSports y DirecTV GO.

Cómo llega Blooming

La Academia cruceña afronta este debut con una mezcla de ilusión, urgencia y carácter. Bajo la conducción de Mauricio Soria, el equipo busca consolidar una identidad competitiva que le permita plantarse de igual a igual ante rivales de mayor jerarquía internacional.

El inicio de la temporada 2026 ha sido irregular en el torneo local, con resultados que no siempre acompañaron el rendimiento. Sin embargo, Blooming apuesta a transformar esa inestabilidad en motivación, sabiendo que la Copa representa una vitrina distinta, donde la actitud y la intensidad pueden marcar la diferencia.

El factor clave será el Tahuichi. En Santa Cruz, Blooming se hace fuerte, empujado por su gente y por un entorno que suele pesar. La localía aparece como su principal arma para equilibrar la balanza frente a un rival de peso.

Además, el equipo cuenta con nombres experimentados como Danny Bejarano y Roberto Hinojosa, sumados al empuje ofensivo de César Menacho y Bayron Garcés, quienes tendrán la responsabilidad de generar peligro y sostener el sueño celeste.

Cómo llega River Plate

El conjunto argentino atraviesa un buen momento desde la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet, quien aún no conoce la derrota. River viene de golear 3-0 a Belgrano y suma cuatro victorias consecutivas, consolidándose como uno de los equipos más en forma de su torneo.

Mira la programación en Red Uno Play