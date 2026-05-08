Fiscalía analiza acciones contra Yussef Akly si no comparece en La Paz

El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, afirmó este viernes que el Ministerio Público podrá solicitar la declaratoria de rebeldía y la emisión de una orden de aprehensión contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, en caso de que no se presente a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía en la ciudad de La Paz.

La declaración surge luego de que el Ministerio de Gobierno denunciara públicamente que Akly habría abandonado el territorio nacional incumpliendo la Ley 1352, normativa que obliga a determinadas exautoridades del nivel central del Estado a permanecer en Bolivia durante seis meses tras concluir sus funciones.

“El señor Akly ha sido citado a declarar en calidad de testigo en diferentes procesos, ante una persona que fue legalmente notificada y no pueda acreditar su inasistencia a dicha audiencia el Ministerio Público tiene la facultad de librar la orden de aprehensión”, explicó Mariaca.

Sin embargo, aclaró que esta determinación será considerada por el fiscal de materia que emitió la citación contra el expresidente de YPFB.

“Ahora, si esta persona ha salido del país y no se encontraba en calidad de investigado también nosotros somos responsables y objetivos al momento de poder coartar el derecho a la libertad de locomoción que tienen todos los ciudadanos en nuestro país”, acotó.

Ante la vulneración a la Ley 1352, Mariaca dijo a los medios que ese tema no es atribuible al Ministerio Público.

“Tendrán que consultar a las instituciones pertinentes, nosotros no tenemos la facultad para solicitar dicha solicitud o requerimiento a Migración, nosotros llevamos adelante e investigamos hechos”, concluyó.

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