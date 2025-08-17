Fiscal General califica la jornada electoral como “sana” y apunta a fortalecer vínculos con el futuro gobierno

Este domingo, en el marco de la jornada electoral que se desarrolla en Bolivia, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, emitió su voto y destacó la relevancia de fortalecer la cooperación entre la Fiscalía General y los futuros legisladores.

“Lo que queremos como Fiscalía General es que próximamente estemos nosotros también como invitados ante la posesión de un nuevo presidente, de nuevos asambleístas, puesto que mi persona también tiene que trabajar de manera coordinada, en especial con los asambleístas, en este caso diputados y senadores que van a ser electos también por cinco años en nuestro país”, afirmó Mariaca tras sufragar.

Consultado sobre denuncias que podrían afectar la jornada electoral, el Fiscal General señaló que, hasta el momento, no existen indicios que comprometan el proceso.

“¿Relevantes, que puedan perjudicar la elección? No, gracias a Dios es una elección sana, tanto en las provincias como en las ciudades, esperemos que triunfe sea la democracia en nuestro país”, indicó.

Asimismo, Mariaca señaló la disposición de la Fiscalía para colaborar con el nuevo gobierno en el desarrollo legislativo y la atención a la ciudadanía.

“Es que nosotros tenemos la obligación como autoridades de proponer leyes, por ejemplo, y quienes hacen las leyes son los asambleístas. Entonces, está la voluntad propia del Ministerio Público de poder trabajar, pero más que todo trabajar por su pueblo, por la ciudadanía, a quiénes nos debemos”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play