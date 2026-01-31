TSJ pone el "Salón de los Espejos" a disposición para el diálogo entre Paz y Lara

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, reaccionó formalmente a la propuesta de diálogo del Vicepresidente ofreciendo la sede del Poder Judicial como terreno neutral.

"Tomando las palabras del vicepresidente Edman Lara para concertar un diálogo sincero y de reconciliación por el país, ofrecemos un lugar especial para este escenario", manifestó la máxima autoridad judicial.

La oferta institucional pone a disposición el emblemático salón Luis Paz, conocido popularmente como el "Salón de los Espejos", para llevar a cabo el encuentro entre los mandatarios.

Saucedo destacó el valor simbólico de este espacio en la capital del Estado, calificándolo como "un mensaje desde donde nació Bolivia, para la reconstrucción hoy de Bolivia".

Esta intervención del Órgano Judicial busca facilitar una salida institucional a la situación de gobernabilidad que atraviesa el Poder Ejecutivo. Con esta invitación, el TSJ se posiciona como el garante de un espacio de concertación que permita a Rodrigo Paz y Edman Lara resolver sus diferencias bajo un marco de respeto democrático.

Mira la programación en Red Uno Play