Horror en Ivirgarzama: Hombre apuñala a su pareja frente a sus cuatro hijos menores de edad

Un brutal caso de tentativa de feminicidio conmociona al municipio de Ivirgarzama. Un hombre de 35 años atacó con un arma blanca a su pareja, de 37 años, luego de una discusión originada porque el sujeto llegó al domicilio en estado de ebriedad.

Un ataque frente a los niños

El hecho de sangre se produjo en presencia de los cuatro hijos de la pareja, de 17, 15, 8 y 3 años, todos menores de edad. Según los informes policiales, los hijos manifestaron que las discusiones eran frecuentes debido al consumo excesivo de alcohol por parte de su padre.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Marcelo Nuñez, detalló que la víctima sufrió heridas de gravedad:

Diagnóstico: Trauma toracoabdominal penetrante con afectación visceral y heridas cortantes en el antebrazo derecho.

Gravedad: El informe médico forense determinó 60 días de incapacidad para la mujer, quien permanece hospitalizada.

Situación jurídica del agresor

Tras el ataque, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue aprehendido poco después por las autoridades. El Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina, informó que el caso se procesa bajo el delito de feminicidio en grado de tentativa.

En la audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva sin plazo en el penal de El Abra, en la ciudad de Cochabamba. Esta determinación se ajusta a las recientes modificaciones de la ley penal, que eliminan el plazo de detención para este tipo de delitos graves mientras continúa la etapa de investigación.

