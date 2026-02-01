El Torno: Colegios en crisis a pocas horas del inicio de clases

A solo un día del inicio de la gestión escolar 2026, la realidad en las aulas del municipio de El Torno dista mucho de ser la ideal. Un recorrido por la Unidad Educativa Naciones Unidas reveló un avanzado estado de deterioro que pone en duda las condiciones de seguridad y comodidad para los estudiantes que retornan este lunes a clases.

Peligro latente y falta de servicios básicos

La infraestructura del establecimiento presenta daños visibles que van desde lo estético hasta lo riesgoso. Las paredes, castigadas por las lluvias, muestran la pintura descascarada y humedad, pero lo más preocupante es el estado de las instalaciones eléctricas:

Riesgo eléctrico: Se observan enchufes desprendidos con las cajas interiores expuestas, lo que representa un peligro inminente para los niños.

Sin ventilación ni luz: El director del turno noche, Roger Cosío, denunció que en su horario solo funcionan tres focos en todo el plantel. Además, ningún ventilador está operativo, una carencia crítica considerando las altas temperaturas de esta zona tropical.

"Los padres de familia dan cuota para comprar ventiladores y pagar ítems que el Estado no da, pero ahora los ventiladores están fregados", lamentó Cosío, señalando que, pese a las constantes gestiones ante el Gobierno Municipal, las soluciones no llegaron a tiempo.

Desastre en las comunidades aledañas

Sin embargo, el panorama en el área urbana es apenas la punta del iceberg. Según el director, la situación en zonas como La Forestal y las comunidades cercanas es catastrófica tras recientes desastres naturales.

Escuelas destruidas: Varias unidades educativas rurales han quedado bajo el lodo o destruidas, perdiendo mobiliario y documentación oficial.

Éxodo de estudiantes y maestros: "Hay gente que sus casas han sido enterradas y ha tenido que salir a otras comunidades. Hay maestros que han quedado sin fuente de trabajo porque sus escuelas ya no existen o se quedaron sin alumnos", relató el director con preocupación.

A pesar de estas deficiencias y del drama humano que viven las familias damnificadas, las clases iniciarán mañana lunes en El Torno, en medio de precariedades y con la esperanza de que las autoridades municipales y nacionales atiendan las urgencias de infraestructura y la emergencia en las zonas de desastre.

