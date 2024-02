Ministro pone en duda inicio de clases en zonas rurales de Cochabamba

Bolivia

El ministro de Educación, Edgar Pary, aseguró hoy que "tienen todo listo" para arrancar la gestión escolar 2024 el próximo lunes 5 de febrero. Sin embargo, puso en duda el retorno a clases en el área rural del departamento de Cochabamba, debido a los bloqueos que se mantienen hace 12 días en las principales carreteras del país.

"No es en todo el país, solamente es el departamento de Cochabamba. Tenemos (las carreteras) prácticamente expeditas, hay dos casos en Santa Cruz y uno en Oruro. Entonces, no vamos a tener dificultades. Únicamente podía ser en el departamento de Cochabamba que nuestros colegas maestros y maestras no podrían llegar el lunes. Pero, estamos esperanzados de que hasta mañana o pasado levanten los bloqueos y el lunes estemos arrancando con normalidad nuestras actividades educativas en todo el país", afirmó Pary.

La autoridad agregó que se analizarán mecanismos para evitar un perjuicio a los estudiantes y profesores.

Por eso, exhortó a los sectores movilizados a pensar en el derecho a la educación que tienen los bolivianos.

“Lamentablemente, los intereses mezquinos de una persona, del compañero Evo (Morales), ha plasmado en bloquear la economía de nuestro país. Si esto no se levanta también se afectará a la educación. Así como el 2020 hemos cuestionado la clausura del año escolar. Hoy, de la misma forma, no estamos pensando en el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Pedimos que se depongan actitudes radicales. No les interesa la justicia. No solo lo decimos las autoridades, sino la sociedad lo está cuestionando”, exhortó la autoridad educativa, antes de indicar que, como “los bloqueos no son en todo el país, confiamos que nuestros maestros y estudiantes lleguen a las unidades educativas sin problema alguno”.