Un joven quemó la escultura de Cristiano Ronaldo en Madeira, Portugal. La roció con combustible y terminó prendiéndole fuego. Poco después, la policía lo detuvo y lo trasladó a un centro psiquiátrico, según reportaron medios locales. El autor ya tenía antecedentes por este mismo hecho.

En un video que aparentemente se grabó y se publicó en redes sociales, se ve cómo rocía con combustible la figura del famoso futbolista y luego le prende fuego. Seguidamente enciende su parlante de música y se pone a bailar.

En la publicación, el usuario —que se identifica como @zaino.tcc.filipe— acompañó el video con un mensaje que generó aún más polémica: “Esta es la última advertencia de Dios”.

Mira la programación en Red Uno Play