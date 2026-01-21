El joven roció con combustible el monumento del considerado por muchos uno de los mejores del mundo y luego le prendió fuego.
21/01/2026 12:24
Un joven quemó la escultura de Cristiano Ronaldo en Madeira, Portugal. La roció con combustible y terminó prendiéndole fuego. Poco después, la policía lo detuvo y lo trasladó a un centro psiquiátrico, según reportaron medios locales. El autor ya tenía antecedentes por este mismo hecho.
En un video que aparentemente se grabó y se publicó en redes sociales, se ve cómo rocía con combustible la figura del famoso futbolista y luego le prende fuego. Seguidamente enciende su parlante de música y se pone a bailar.
En la publicación, el usuario —que se identifica como @zaino.tcc.filipe— acompañó el video con un mensaje que generó aún más polémica: “Esta es la última advertencia de Dios”.
