La reunión que debía definir la tarifa del transporte público en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue declarada en cuarto intermedio hasta este martes, con la instalación de mesas técnicas de diálogo para recibir propuestas de todos los sectores interesados en la definición del costo del pasaje.

Mientras dure el proceso de diálogo, el precio del pasaje en la capital cruceña se mantiene de manera transitoria en Bs 3.

De acuerdo con la resolución emitida la tarde de este lunes por la Comisión Mixta del Legislativo municipal, a las mesas de diálogo también será convocado el Ejecutivo municipal, con el objetivo de que presente el estudio técnico sobre la estructura de costos del transporte público.

El presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, descartó la aprobación de una tarifa superior a los Bs 3, frente a la demanda del sector del transporte que plantea un incremento del pasaje a entre Bs 4 y Bs 5.

“No se va a aprobar la subida del pasaje ni a Bs 4, ni a Bs 5 ni a Bs 6. Eso está descartado y que quede claro. Mañana, en las mesas técnicas, vamos a esperar a todos los que deseen ser parte de este espacio”, afirmó Medrano.

Otro de los puntos de la resolución establece que los resultados y recomendaciones que surjan de las mesas de diálogo serán remitidos al Ejecutivo municipal, instancia que deberá elaborar un informe técnico sobre el estudio de costos de la tarifa del transporte urbano en Santa Cruz de la Sierra.

Antes de la lectura de la resolución, los transportistas abandonaron la sesión, al considerar que su petición no estaba siendo atendida por las autoridades.

