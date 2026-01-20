TEMAS DE HOY:
Cacique chiquitano Robo en El Alto accidente vehicular

Wilma Alanoca denuncia acusaciones falsas y acude a la Fiscalía

La concejala acudió a la Fiscalía de La Paz para pedir una certificación y anunció acciones legales contra quienes difundieron la acusación.

Juan Marcelo Gonzáles

20/01/2026 13:51

Foto: Concejal de El Alto Wilma Alanoca APG
LA PAZ

Escuchar esta nota

La concejala del municipio de El Alto, Wilma Alanoca, acudió este martes a la Fiscalía Departamental de La Paz para denunciar que fue falsamente acusada en redes sociales por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Alanoca informó que dejó una carta dirigida al fiscal departamental, Carlos Torrez, solicitando una certificación oficial sobre la existencia o no de procesos penales en su contra. Señaló que, una vez obtenida esa documentación, iniciará acciones legales contra quienes difundieron información falsa sobre una supuesta orden de aprehensión.

Según la concejala, entre los portales y páginas que replicaron esa versión durante el fin de semana se encuentran Bolivia 360, Periódico Hoy, Click News y la página del abogado y periodista Virgilio Lema.

Se difundió información falsa sobre supuestos ilícitos. Con la certificación correspondiente voy a iniciar los procesos legales que correspondan”, afirmó Alanoca ante los medios.

 

En declaraciones públicas, la concejala cuestionó duramente a uno de los autores de las publicaciones. “Se atrevió a hacer toda una presentación describiendo supuestos ilícitos que no existen”, sostuvo.

Datos

Wilma Alanoca fue ministra de Culturas durante el gobierno de Evo Morales, gestión en la que se inauguró el Museo de Orinaca, en el departamento de Oruro, proyecto que generó polémica en su momento.

Actualmente, es concejala por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el municipio de El Alto, cargo en el que también ha enfrentado cuestionamientos políticos, entre ellos denuncias sobre presuntas ausencias laborales, las cuales ella ha negado en anteriores ocasiones.

La Fiscalía aún no emitió un pronunciamiento oficial sobre la solicitud presentada por la concejala.

 

