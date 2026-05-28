Bloqueos podrían provocar que Shiva, la bebé jaguar, pueda morir por no ser trasladada a La Paz

Shiva, la cachorra de jaguar que sobrevivió a más de 90 perdigones, volvió a quedarse sin el traslado médico que podría definir si logra salvar la mandíbula y continuar con vida. La falta de gasolina primero y el paro indefinido de transporte después dejaron varada a la felina en el refugio Senda Verde, en los Yungas de La Paz.

Tratamiento necesita continuar

El lunes 25 de mayo, rescatistas y veterinarios alistaban su traslado de emergencia a la sede de gobierno para realizarle tomografías, radiografías, análisis y evaluaciones especializadas.

Los estudios debían mostrar si el tratamiento logró frenar la osteomielitis, una agresiva infección ósea que avanza en su mandíbula desde marzo, cuando recibió disparos de escopeta en Santa Cruz.

Foto: Shiva, la cría de jaguar, fue herida por 90 perdigones en su cuerpo. Semevet.

El operativo no pudo salir del refugio. Aunque los bloqueos en la ruta yungueña fueron levantados, Senda Verde no consiguió combustible para movilizar la ambulancia veterinaria.

La desesperación llevó al movimiento de no violencia Ríos de Pie, entre otros, a publicar un pedido urgente de ayuda en redes sociales para conseguir entre 60 y 80 litros de gasolina.

“La jaguar es de siete meses, tiene más de 90 perdigones en el cuerpo y necesita tomografías, radiografías, laboratorios y probablemente cirugía urgente. Si no recibe atención puede morir esta semana”, alertó la organización.

Horas después, Vicky Ossio, representante de Senda Verde, confirmó que no lograron conseguir gasolina y el traslado quedó suspendido otra vez.

Este miércoles, el refugio canceló nuevamente la salida de Shiva debido al paro indefinido de transporte instalado en La Paz. “Ella se encuentra por el momento estable y no queremos que estas situaciones de estrés puedan afectar negativamente su salud”, señaló el refugio mediante un comunicado.

Shiva está en riesgo

Desde la clínica veterinaria Semevet, encargada de atender a la cachorra, advirtieron que el seguimiento médico resulta decisivo para su recuperación.

“Cada día sin seguimiento es clave para su evolución”, señaló el hospital veterinario, que espera recibir a Shiva apenas la situación se normalice.

Foto: La vida de Shiva está en riesgo, ya que debe continuar con supervisión en la ciudad de La Paz.

La cría de jaguar fue rescatada el 14 de marzo en Santa Cruz, desnutrida, aterrorizada y con el cuerpo perforado por perdigones. Parte de su pata izquierda quedó destruida y la infección comprometió seriamente su mandíbula. Desde entonces, veterinarios, voluntarios y rescatistas sostienen una carrera contrarreloj para salvarla.

1.200 animales en peligro por bloqueos

La emergencia también golpea a los más de 1.200 animales rescatados que viven en Senda Verde, un refugio de fauna silvestre ubicado en la provincia Nor Yungas y que depende del ingreso constante de alimentos, medicamentos y combustible para continuar operando.

Foto: Otros 1.200 animales están en riesgo médico por los bloqueos. Senda Verde.

En La Paz se cumplen 27 días de bloqueos de caminos impulsados por sectores radicales, una medida que afecta el traslado de pacientes, animales rescatados, alimentos e insumos, pese a las constantes convocatorias al diálogo realizadas por el Gobierno nacional para resolver las demandas sin perjudicar a la población. ABI.

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