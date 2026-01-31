TEMAS DE HOY:
Sigue EN VIVO la última 'preca' cruceña con temática 'carnaval del futuro'

La última precarnavalera del Carnaval Cruceño inició en el centro de Santa Cruz con comparsas tradicionales y coreográficas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/01/2026 19:29

Santa Cruz, Bolivia

Santa Cruz ya vive la emoción del Carnaval Cruceño con la última precarnavalera, que se realiza en el centro de la ciudad y que promete un cierre espectacular antes de la coronación oficial.

El evento contará con la participación de comparsas tradicionales y coreográficas, encabezadas por Camila I, reina del Carnaval, junto a la comparsa Los Testarudos, quienes presentan una propuesta innovadora bajo la temática Carnaval del Futuro.

El recorrido arrancó a las 18:45 en la calle René Moreno, esquina Warnes, continuará por las calles Buenos Aires y Libertad, y finalizará en la calle Independencia, esquina Suárez de Figueroa, según informó la ACCC.

Camila I se mostró emocionada y adelantó que el espectáculo romperá esquemas y sorprenderá al público. “Queremos seguir rompiendo esquemas junto con los Testarudos. Las tres primeras precarnavaleras fueron espectaculares, imagínense lo que será la cuarta, con el broche de oro de Camila I y los Testarudos”, expresó.

No te pierdas ningún detalle de esta fiesta única llena de innovación, color y alegría  por las redes sociales y la señal abierta de la Red Uno. 

