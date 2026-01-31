Sigue EN VIVO la última 'preca' cruceña con temática 'carnaval del futuro'

Santa Cruz ya vive la emoción del Carnaval Cruceño con la última precarnavalera, que se realiza en el centro de la ciudad y que promete un cierre espectacular antes de la coronación oficial.

El evento contará con la participación de comparsas tradicionales y coreográficas, encabezadas por Camila I, reina del Carnaval, junto a la comparsa Los Testarudos, quienes presentan una propuesta innovadora bajo la temática Carnaval del Futuro.

El recorrido arrancó a las 18:45 en la calle René Moreno, esquina Warnes, continuará por las calles Buenos Aires y Libertad, y finalizará en la calle Independencia, esquina Suárez de Figueroa, según informó la ACCC.

Camila I se mostró emocionada y adelantó que el espectáculo romperá esquemas y sorprenderá al público. “Queremos seguir rompiendo esquemas junto con los Testarudos. Las tres primeras precarnavaleras fueron espectaculares, imagínense lo que será la cuarta, con el broche de oro de Camila I y los Testarudos”, expresó.

No te pierdas ningún detalle de esta fiesta única llena de innovación, color y alegría por las redes sociales y la señal abierta de la Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play