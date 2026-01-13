“Solo quería auxiliar a mi hija”: niña atacada con arma blanca en Santa Cruz se encuentra estable

Sergio Gutiérrez, padre de la menor de tres años apuñalada en Santa Cruz, relató los duros momentos que le toca vivir a su familia, después de que en un día de compras un sujeto atacó a su pequeña con un arma blanca.

“Me desesperé, solo quería auxiliar a mi hija, y fuimos a buscar ayuda. Tuve miedo de no volver a ver a mi hija. Ella está internada, pero habló conmigo, me dijo que está bien y quiere volver a casa con su hermanita”, relató Gutiérrez en medio de lágrimas.

El atacante, identificado como un sujeto en situación de calle que frecuenta la zona para cometer robos, fue aprehendido de inmediato. Un oficial de policía, que ya lo seguía de cerca debido a incidentes previos que el sospechoso provocó en su recorrido, logró capturarlo tras el ataque. Ante esto, la familia teme que el individuo regrese a las calles por su condición de indigencia.

“Yo pido justicia, él es un peligro para la sociedad, es un sujeto que tiene antecedentes. Pido justicia y que no lo suelten”, afirmó el padre, quien ahora concentra sus fuerzas en la recuperación de su pequeña.

Por su parte, la madre de la menor, Milenka Torrico, informó que su hija ya fue sometida a una cirugía de emergencia en una clínica cercana donde recibieron auxilio inmediato.

"Mi niña está estable, tiene puntos y debe estar en supervisión médica", explicó. No obstante, la preocupación ahora se traslada a la cuenta hospitalaria.

La familia es de escasos recursos y requiere colaboración para el tratamiento médico de la menor; si usted desea ayudarlos, puede comunicarse al número de contacto 67828654; su familia quedará muy agradecida.

