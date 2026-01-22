El Ministerio Público declaró en rebeldía a Ernesto Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, luego de que no se presentara ni justificara su ausencia a la audiencia programada para las 09:00 de este jueves, dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal Miguel Cardozo informó que la determinación se asumió tras la inasistencia del investigado y anunció la emisión de mandamiento de aprehensión. Además, adelantó que, de persistir la incomparecencia, se solicitará la activación de un sello rojo para su búsqueda a nivel internacional.

“El denunciado no se ha presentado sin justificativo alguno, por ello el Ministerio Público ha solicitado que se lo declare en rebeldía y el señor juez a dado curso a ello y se están emitiendo los mandamientos de aprehensión”.

La investigación está relacionada con la adquisición de un inmueble valuado en $us 455.000, además de otros tres bienes, que en conjunto representarían un posible daño económico de $us 755.000, según los elementos preliminares del caso.

Desde la Fiscalía señalaron que las diligencias continuarán conforme a procedimiento y que se activarán los mecanismos legales necesarios para garantizar la comparecencia del investigado ante la justicia.

Según fiscalía se desconoce el paradero del denunciado y tendría una alerta migratoria desde el mes octubre de 2025, quien presentó una devolución de cedulón fue en expresidente Luis Arce indicando que su hijo no viviría en la dirección señalada.

