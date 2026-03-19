Fiscal revela detalles sobre los aprehendidos y sus presuntos vínculos con Marset

Las piezas comienzan a encajar en el caso del narcotraficante Sebastián Marset. Tras un operativo reservado en Santa Cruz, el fiscal general Roger Mariaca reveló detalles clave sobre los siete extranjeros aprehendidos y el rol que habrían cumplido dentro de la organización.

“Eran parte del anillo de seguridad”

Mariaca confirmó que el procedimiento fue ejecutado por la Policía Boliviana en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, donde se logró la captura directa de los sospechosos.

“Se procedió a la aprehensión de siete personas que tendrían indicios de ser parte de la organización o de los cordones de seguridad”, explicó.

Según la autoridad, no se trataría de actores secundarios, sino de piezas dentro de la estructura de protección de Marset, actualmente detenido en Estados Unidos.

Delitos en investigación

El fiscal adelantó que los aprehendidos serán imputados por varios delitos, entre ellos:

Tráfico de armas

Tenencia de munición de grueso calibre

Otros cargos que surjan durante la investigación

“Se están tomando declaraciones y posteriormente se procederá a la imputación”, precisó.

¿Quiénes son?

De acuerdo con el informe oficial, los detenidos son:

Cinco ciudadanos colombianos

Dos ciudadanos ecuatorianos

Sus antecedentes aún están siendo verificados, pero las primeras hipótesis apuntan a que cumplían funciones específicas dentro de la organización.

Indicios de un grupo organizado

Uno de los hallazgos que refuerza esta línea investigativa es el secuestro de uniformes de tipo militar durante el operativo.

Para el fiscal, este elemento no es menor:

“No nos olvidemos que estábamos hablando de una persona que tenía bastante seguridad… estas personas serían parte de ese cuerpo”, afirmó.

Lo que viene

Los siete detenidos permanecen en dependencias policiales, mientras avanzan los interrogatorios y el análisis de pruebas.

Las autoridades no descartan nuevas revelaciones en los próximos días, en un caso que sigue creciendo y que podría exponer con mayor claridad cómo operaba la red de seguridad de Marset.

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