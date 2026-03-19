¡Atención, conductores! Habilitan rutas en Santa Cruz tras emergencias

La Administradora Boliviana de Carreteras habilitó el paso vehicular en varios puntos críticos del departamento de Santa Cruz, mientras intensifica los trabajos de emergencia debido a las persistentes lluvias.

Los sectores intervenidos se encuentran en la carretera antigua a Cochabamba, específicamente en el tramo La Angostura – Samaipata, donde los equipos trabajan en zonas como Platón, Chorro Viejo, Petacas y Barro Negro.

Trabajo contra el tiempo

Las labores no se detienen. Personal técnico y maquinaria pesada —excavadoras, retroexcavadoras y volquetas— continúan con la limpieza de la calzada, afectada por derrumbes y mazamorra constante.

En el sector Petacas se reforzó el despliegue de maquinaria, mientras que en Chorro Viejo se realizaron incluso trabajos con explosivos para fragmentar rocas de gran tamaño que bloqueaban la vía.

Lluvias complican el panorama

Las condiciones climáticas siguen siendo el principal desafío. La saturación de los taludes provoca deslizamientos frecuentes, lo que mantiene a los equipos en alerta permanente ante cualquier emergencia.

En paralelo, también se intervino la ruta Santa Cruz – Abapó, en el sector Tarumá, donde la mazamorra llegó a sobrepasar la plataforma vial. Allí, se logró restablecer la transitabilidad, aunque con restricciones.

Circulación con precaución

Las autoridades recalcan que, pese a la habilitación, el tránsito debe realizarse con extrema precaución debido al riesgo latente en las carreteras.

Además, se mantiene una alerta naranja por lluvias a nivel nacional, lo que podría generar nuevas emergencias en cualquier momento.

Coordinación en emergencia

Por instrucción del ministro Mauricio Zamora, equipos de seguridad realizaron inspecciones técnicas para garantizar que las condiciones mínimas de circulación y señalización se cumplan.

La ABC reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a otras instituciones para asegurar la transitabilidad y reducir el impacto en la población.

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