Testigos relatan cómo fue el asesinato de una mujer en El Alto

Vecinos de la zona Primero de Mayo, en la ciudad de El Alto, relataron los momentos de terror que se vivieron la mañana de este jueves, cuando una mujer de entre 25 y 35 años fue asesinada a tiros en plena vía pública.

Según testimonios recogidos en el lugar, la víctima era perseguida por un sujeto encapuchado desde varias cuadras antes de ser interceptada.

“Solo le estaba siguiendo y ahí nomás le ha empezado a disparar”, contó un vecino.

La mujer intentó escapar corriendo, pero fue alcanzada por el agresor, quien le disparó en reiteradas ocasiones.

“Le ha disparado del abdomen y luego dos veces en la cabecita”, relató otro testigo.

Algunos vecinos indicaron que escucharon las detonaciones sin saber inicialmente lo que ocurría.

“A las ocho y media he escuchado, pensé que eran petardos”, señaló una mujer que vive a pocos metros del lugar.

Cuando los residentes salieron de sus viviendas, encontraron el cuerpo sin vida en la calle.

“Ya cuando salí a hacer mis compras vi el cadáver y a la gente aglomerada”, dijo otro vecino.

Los testigos también señalaron que el atacante no actuó solo, ya que una motocicleta habría pasado al lado y el sujeto escapó.

Otro dato que surgió de los testimonios es que la víctima había salido temprano junto a un niño.

“La vimos con un pequeño, seguro lo fue a dejar al colegio y al retornar la interceptaron”, comentaron.

Pese a la violencia del hecho, la mujer conservaba sus pertenencias, lo que genera dudas sobre el móvil del crimen.

Mientras la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investiga el caso y no descarta un feminicidio, los vecinos exigen mayor presencia policial en la zona.

El hecho ha dejado consternada a la comunidad, que aún intenta asimilar lo ocurrido en una zona donde, aseguran, no son frecuentes ese tipo de hechos violentos.

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