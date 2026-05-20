[FOTO] Encuentran la motocicleta robada al joven asesinado durante un atraco en Montero

La motocicleta robada a un joven delivery asesinado en el municipio de Montero fue encontrada este miércoles abandonada entre matorrales, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad, cerca de las vías del tren. Mientras tanto, los responsables del crimen continúan prófugos y son buscados por la Policía.

El hallazgo fue realizado por el grupo de Inteligencia DACI de Montero, que logró ubicar el vehículo de dos ruedas oculto en una zona alejada del Distrito 5, donde ocurrió el violento hecho durante la madrugada.

Hallan entre matorrales la moto robada a Pablo asesinado en Montero. FOTOS: Daniel Román, periodista de RED UNO. Montaje CHMF.

La víctima fue identificada como Pablo Alexis Claros Barriga, de 22 años, quien trabajaba como repartidor desde hacía aproximadamente un mes y además estudiaba en un instituto tecnológico de Portachuelo.

Según los primeros reportes, el joven fue interceptado por antisociales pasada la 1:00 de la madrugada de este miércoles 20 de mayo, en el barrio Primavera del Distrito 5 de Montero. Los delincuentes le dispararon para robarle la motocicleta y luego escaparon con rumbo desconocido.

Hallan entre matorrales la moto robada a Pablo asesinado en Montero. FOTOS: Daniel Román, periodista de RED UNO. Montaje CHMF.

Tras varias horas de búsqueda, los investigadores lograron recuperar la motocicleta abandonada entre maleza, lo que ahora forma parte de las evidencias recolectadas para esclarecer el caso.

El asesinato causó consternación entre familiares y vecinos. Entre lágrimas, el padre de la víctima pidió a las autoridades una investigación exhaustiva para dar con los responsables.

“Por favor, que cumplan e investiguen todo. Que se haga justicia. Hay tanta delincuencia. Duele perder a uno de la familia”, expresó durante un contacto con El Mañanero.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del crimen y capturar a los autores del asesinato que enluta a una familia montereña.

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