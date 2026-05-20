Viru Viru: Desesperación por enviar carne de res y pollo a La Paz ante bloqueos

La desesperación se ha apoderado de los ciudadanos en Santa Cruz, quienes intentan con urgencia enviar carne de res y pollo a sus familiares y en La Paz para mitigar el severo desabastecimiento causado por los bloqueos de carreteras. Esta emergencia ha provocado que la población civil busque desesperadamente alternativas aéreas para hacer llegar insumos básicos de la canasta familiar hacia los departamentos más afectados por la escasez.

Foto: Red Uno.

En la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, la noche de este martes, decenas de personas se quedaron frustradas y sin poder despachar sus encomiendas alimenticias. Las operaciones de recepción concluyeron alrededor de las 18:00 horas, dejando sin servicio a los usuarios debido a la escasez de personal para atender la alta demanda, según denunciaron algunos ciudadanos.

Foto: Red Uno.

“Yo estoy aquí desde las 10 de la mañana y no he logrado enviar nada; quería enviar carne de res y pollo a mi familia en La Paz porque mis hermanos están sobreviviendo comiendo galletas y el maple de huevo está a Bs. 70 allá”, relató con impotencia un ciudadano que aguardaba en el lugar.

Foto: Red Uno.

Las madres de familia expresaron su dolor al ver rechazados sus paquetes de primera necesidad tras largas horas espera y espera con sus hijos en brazos.

“Yo estaba con mi bebé, fui a rogar y no me han aceptado argumentando que ya había sobrepeso, a pesar de que fui temprano”, lamentó una madre afectada que intentaba enviar 30 kilos de pollo para su hijo. La mujer concluyó con angustia el impacto económico de este freno logístico: “Mañana no puedo volver porque es feria y tengo que ir a vender, por lo que ese pollo se me va a malograr”, es así que decidió quedarse a pernoctar para lograr realizar el envío mañana.

Foto: Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play