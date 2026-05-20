Reabren la Biblioteca Municipal con nuevas medidas de seguridad tras intervención

La Biblioteca Municipal ubicada en la Plaza del Estudiante volvió a abrir sus puertas al público luego de permanecer cerrada temporalmente tras una intervención motivada por una presunta manipulación irregular de documentación resguardada en el archivo histórico.

El director de Transparencia del municipio, Alberto Vaca, informó que la pasada semana se determinó el cierre inmediato de las oficinas luego de detectar posibles irregularidades en el manejo de documentos.

“Se instruyó el cierre y la intervención de estas oficinas porque se pudo comprobar una presunta manipulación de documentación que en teoría estaba bajo llave y con candado”, señaló la autoridad.

Ante esta situación, las autoridades realizaron un levantamiento de información con la participación de notarios de fe pública y dispusieron medidas correctivas para restablecer la seguridad en el área.

Entre las acciones implementadas se encuentran la instalación de cámaras de vigilancia, el cambio de chapas y la renovación del personal encargado del resguardo documental. Además, se establecieron nuevos mecanismos para controlar el ingreso y salida de personas.

La autoridad cuestionó las condiciones con las que operaba anteriormente la institución.

“Nadie sabía quién abría la puerta, quién tenía la llave o cómo entraban y salían las personas; no habían guardias municipales ni cámaras de seguridad”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Planificación Sibele Ortiz, indicó que estas medidas buscan evitar nuevas irregularidades y proteger el patrimonio documental de la ciudad.

“Para precautelar toda la información que hay en esta oficina y parar con el tema de corrupción, el vecino ya puede venir tranquilo a realizar sus trámites”, sostuvo.

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