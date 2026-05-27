¿Cómo estará el clima este Día de la Madre en Santa Cruz? Te contamos

Este miércoles 27 de mayo, en el marco del Día de la Madre, se prevé una jornada con variaciones térmicas marcadas, según el reporte del “Señor del Clima”, Luis Alberto Alpire.

La mañana iniciará con temperaturas frescas cercanas a los 16 grados centígrados, acompañadas de cielos mayormente nublados, lo que generará un ambiente frío durante las primeras horas del día.

Sin embargo, hacia la tarde se espera un ascenso en las temperaturas que alcanzará los 26 grados, generando un ambiente templado e incluso cálido en algunas regiones.

Los vientos del sur también estarán presentes, con ráfagas que podrían llegar hasta los 30 kilómetros por hora, mientras que la nubosidad tenderá a disiparse progresivamente durante la jornada.

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