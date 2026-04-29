Grupo Kuljis, premiado entre los 40 Best CEOs de Bolivian Business

La prestigiosa revista Bolivian Business llevó a cabo la entrega de distinciones a los 40 Best CEOs, destacando el liderazgo transformador en el ámbito corporativo nacional. Durante la ceremonia, el empresario Ivo Kuljis expresó su gratitud al señalar: “Estoy muy contento, muy orgulloso de recibir esta distinción de Bolivian Business, siempre es un estímulo”.

Asimismo, indicó que el contexto económico actual demanda acciones conjuntas entre el sector privado y el Estado para garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo.

Al respecto, Kuljis manifestó que “ahora Bolivia está en etapa de crisis, todos los empresarios y ciudadanía tienen que trabajar unidos, se necesitan grandes reformas para que haya inversión extranjera y nacional para sacar al país de esta crisis”.

Potencial de exportación y logística

Bolivia posee recursos naturales y una ubicación geográfica privilegiada que podrían posicionar al país como un actor clave en el comercio internacional.

El líder empresarial recordó que el país tiene amplias posibilidades en hidrocarburos, urea y minería, añadiendo que “estamos en el centro de América, podemos jugar un rol importantísimo en la interconexión Atlántico-Pacífico”.

Productividad y competitividad global

La búsqueda de la eficiencia operativa se mantiene como una prioridad para las empresas que aspiran a competir en mercados externos de manera exitosa. Kuljis cerró su intervención reafirmando el compromiso del grupo empresarial que lidera: “Trabajamos permanentemente en la superación, para ver cómo mejorar la productividad y ser tan productivos y eficientes como las empresas del exterior”.

Valores y reputación corporativa

La distinción otorgada no solo celebra los resultados financieros, sino también el impacto positivo de los líderes en la estabilidad social y económica del país. Isabel Carvajal, socia de Bolivian Business, destacó: “Estamos orgullosos porque los CEOs representan la reputación y los valores de la empresa y generan mucha confianza en el país; es un orgullo ver a empresarios como Ivo Kuljis y Samuel Doria Medina que siguen manteniendo su liderazgo”.

El proceso de selección para este ranking contó con la participación activa de los principales tomadores de decisiones del ecosistema empresarial boliviano. Jaime Calderón, director ejecutivo socio de la revista, explicó que “286 personas de la alta gerencia han votado de manera abierta para elegir al mejor empresario y este grupo de personas es el que dirige la inversión privada más grande de Bolivia y la mayor rentabilidad”.

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