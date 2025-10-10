Un tribunal en Jujuy, Argentina, condenó a 7 años de prisión a un enfermero que inyectó leche en las venas de un bebé de seis meses, un acto que puso al pequeño al borde de la muerte en un hospital público.

El condenado, identificado como Fabián Solano, fue hallado culpable de "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por el hecho ocurrido en abril de este año. Además de la pena de cárcel, se le impuso una inhabilitación de 10 años para ejercer cualquier función en el sector salud, informa el portal Crónica.

Detalles del caso y el milagro

Según la reconstrucción de los hechos, Solano, quien trabajaba en el Hospital Materno Infantil, administró leche por vía intravenosa al bebé que se encontraba internado. El pequeño sufrió una descompensación grave y estuvo a punto de fallecer. Gracias a la rápida intervención del personal sanitario, que logró revertir la situación, la vida del bebé fue salvada.

La madre del bebé relató a medios locales el momento en que se dio cuenta de lo que ocurría. "Cuando me di cuenta de que estaba entrando la leche, vi que ya habían pasado los 60 mililitros. Empecé a gritar y rápidamente había un montón de enfermeros y médicos atendiendo a mi bebé". La mujer confesó que la acción del enfermero le parecía "inexplicable" y que, según le informaron en el hospital, la leche en el torrente sanguíneo "podría haber provocado un paro cardíaco".

Tras el incidente, se inició una investigación que culminó con la detención de Solano. Durante el proceso, también se supo que el enfermero había estado involucrado en otro hecho irregular: la suplantación de un anestesista dentro del mismo centro médico.

La sentencia fue leída en la Sala de Audiencias del Poder Judicial y las partes aceptaron la decisión del Tribunal, según informó el medio local Jujuy al Momento.

