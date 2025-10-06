Un hombre de aproximadamente 45 años fue hallado sin vida dentro de un canal de drenaje en el barrio Plaza Mayor, ubicado en la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz, generando alarma entre los vecinos del sector.

De acuerdo con testigos, el cuerpo presentaba signos que hacen presumir que pudo haber sido arrastrado desde otro punto antes de quedar en el canal.

“Se ve como si lo hubieran arrastrado porque él tiene un levantamiento atrás, se veía así arrastrado, y que lo hayan botado a este lado”, relató uno de los vecinos presentes en el lugar.

Efectivos de la Policía, la Fiscalía y la Felcc se trasladaron hasta la zona para iniciar las investigaciones y recoger evidencias. El cuerpo fue posteriormente llevado a la morgue judicial, donde se le realizará la autopsia legal que determinará la causa exacta del fallecimiento.

Los vecinos manifestaron preocupación por la inseguridad en el área y pidieron mayor presencia policial.

“Hemos traído a todos los vecinos para que vean si lo reconocen. Parece que lo han traído de otro lado y lo han botado aquí”, señaló uno de los habitantes del barrrio.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si el hecho corresponde a un homicidio y establecer de dónde provenía la víctima antes de ser hallada en el canal de drenaje.

Mira la programación en Red Uno Play