Desde el lunes 6 de octubre, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra puso en marcha el ‘Plan Todos Santos’, una campaña que busca facilitar el pago de la Tasa de Mantenimiento y promover el orden y refacción de mausoleos en los cementerios municipales.

La Resolución Administrativa N.º 728/2025 establece que los contribuyentes podrán regularizar sus pagos hasta el 31 de octubre, sin necesidad de contar con documentación actualizada o regularizada.

“La resolución tiene el objetivo de ayudar a las personas a cumplir con esta obligación”, explicó José Ernesto Arteaga, director municipal de Cementerios.

Evite sanciones y pérdida de derechos

El municipio recuerda que no se pueden acumular más de dos años de deuda por tasas de mantenimiento. De lo contrario, se puede incurrir en sanciones o reversiones del derecho sobre el nicho o mausoleo.

Se recomienda a los ciudadanos acudir a las oficinas municipales de cementerios para realizar los pagos correspondientes y evitar contratiempos durante la celebración de Todos Santos.

