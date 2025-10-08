El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra habilitó el pago de tasas sin requisitos actualizados y da plazo hasta el 31 de octubre para evitar sanciones y reversiones.
07/10/2025 21:47
Escuchar esta nota
Desde el lunes 6 de octubre, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra puso en marcha el ‘Plan Todos Santos’, una campaña que busca facilitar el pago de la Tasa de Mantenimiento y promover el orden y refacción de mausoleos en los cementerios municipales.
La Resolución Administrativa N.º 728/2025 establece que los contribuyentes podrán regularizar sus pagos hasta el 31 de octubre, sin necesidad de contar con documentación actualizada o regularizada.
“La resolución tiene el objetivo de ayudar a las personas a cumplir con esta obligación”, explicó José Ernesto Arteaga, director municipal de Cementerios.
Evite sanciones y pérdida de derechos
El municipio recuerda que no se pueden acumular más de dos años de deuda por tasas de mantenimiento. De lo contrario, se puede incurrir en sanciones o reversiones del derecho sobre el nicho o mausoleo.
Se recomienda a los ciudadanos acudir a las oficinas municipales de cementerios para realizar los pagos correspondientes y evitar contratiempos durante la celebración de Todos Santos.
