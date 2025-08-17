Jorge “Tuto” Quiroga emitió su voto en La Paz en medio de gran expectativa

El candidato de la Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, llegó a la ciudad de La Paz para ejercer su derecho al voto en la unidad educativa Santa Rosa, ubicada en la zona de la Florida.

Quiroga había anticipado que acudiría a las urnas alrededor de la 13:00 de la tarde, sin embargo, un retraso en su vuelo postergó su arribo. Pasadas esas horas, acompañado de una comitiva y rodeado de una numerosa cantidad de personas y simpatizantes, el expresidente hizo su ingreso al recinto electoral.

En medio de empujones y dificultad para abrirse paso entre la multitud, Quiroga subió al segundo piso del establecimiento educativo, donde estaba habilitada su mesa de sufragio. El ambiente fue de expectativa, pues decenas de ciudadanos aguardaban su llegada para observar el acto de votación.

Jorge “Tuto” Quiroga emitió su voto en medio de gran expectativa en La Paz. Foto: APG

La jornada del candidato por Alianza Libre se desarrolló inicialmente en compañía de su compañero de fórmula y otros miembros de su equipo político, quienes también cumplieron con el deber democrático en diferentes recintos antes de su llegada a la sede de Gobierno.

