Política

Diputados declaran cuarto intermedio hasta las 13:00 para conformar nueva directiva

El presidente en ejercicio de la sesión, José Maldonado, determinó el cuarto intermedio con el objetivo de dar tiempo a las bancadas para alcanzar un acuerdo interno que permita retomar el debate y concretar la posesión de la nueva directiva en el transcurso de la jornada.

Hans Franco

06/11/2025 10:57

Foto: Diputados declaran cuarto intermedio para conformar su directiva (APG)
La Paz

La Cámara de Diputados declaró un cuarto intermedio hasta las 13:00 horas en la sesión preparatoria instalada este jueves a las 9:30 de la mañana, debido a la falta de consensos entre las bancadas para la conformación de la nueva directiva de la cámara baja.

El principal motivo del impasse radica en que el Partido Demócrata Cristiano (PDC), fuerza política con mayoría en la Asamblea, aún no logró definir las listas para la designación de los cargos de presidente, primer vicepresidente y secretarios de la Cámara de Diputados.

Pese a los intentos de diálogo y coordinación entre las distintas representaciones políticas, la sesión no pudo avanzar en la votación ni en la presentación de las propuestas oficiales.

El presidente en ejercicio de la sesión, José Maldonado, determinó el cuarto intermedio con el objetivo de dar tiempo a las bancadas para alcanzar un acuerdo interno que permita retomar el debate y concretar la posesión de la nueva directiva en el transcurso de la jornada.

Se prevé que la sesión se reinstale a las 13:00 horas, con la expectativa de que el PDC presente una plancha consensuada que viabilice la elección de las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados.

