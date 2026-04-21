Tres fallecidos por fiebre amarilla en Santa Cruz: Sedes confirma brote focalizado en comunidad guaraní

El director del Servicio Departamental de Salud en Santa Cruz, Julio César Koca, ratificó dos nuevos decesos por fiebre amarilla, elevando a tres las muertes registradas en el departamento. La autoridad sanitaria explicó que los casos están concentrados en una misma zona rural y que se activaron medidas para evitar la propagación del virus.

Koca detalló que uno de los pacientes fallecidos estaba internado en el hospital Mamerto Eguez de Charagua, mientras que el segundo caso corresponde a una mujer de 26 años, cuyo diagnóstico se determinó tras una investigación epidemiológica realizada en la comunidad de Eiti.

Ambos se suman al deceso previo de un joven de 20 años. “Se pudo determinar que correspondía también a un caso de fiebre amarilla”, señaló.

Según la autoridad, los tres fallecidos —de 20, 26 y 51 años— pertenecen al mismo sector. “Todos son de la misma comunidad, todos son del mismo lugar”, afirmó, precisando que el brote está circunscrito a Eiti, una comunidad guaraní ubicada en la provincia Cordillera, municipio de Gutiérrez.

En cuanto a la situación epidemiológica, el director del Sedes informó que existen cuatro casos confirmados, entre ellos una niña que permanece internada en estado delicado pero estable. Además, se identificaron al menos 10 casos sospechosos que están siendo monitoreados bajo vigilancia activa.

Koca explicó que se han implementado “anillos de protección” para contener la enfermedad en la zona afectada y evitar su expansión a otras regiones. En ese sentido, aclaró que la fiebre amarilla no es propia de áreas urbanas, sino que se origina en zonas selváticas, donde las personas que ingresan al monte —como cazadores o comunarios— tienen mayor riesgo de contagio.

Sobre la preocupación de una posible expansión, la autoridad fue enfática: “La enfermedad está circunscrita a un área geográfica bien específica. Todas las medidas se han tomado para evitar que la transmisión salga de la zona”.

Recordó que la vacunación es la principal medida de prevención. “La vacuna es gratuita, se aplica una sola vez en la vida y forma parte del esquema regular”, indicó, al tiempo de recomendar a la población acudir a centros de salud ante cualquier síntoma y evitar la automedicación.

La autoridad aseguró que se continuará con la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de casos para contener el brote en la región afectada.

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