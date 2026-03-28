Operativos en la Villa Primero de Mayo dejan seis aprehendidos, entre ellos extranjeros

El comandante de la Estación Policial Integral (EPI) 5, William Benavides, brindó detalles sobre los recientes operativos ejecutados en la zona de la Villa Primero de Mayo, donde se logró la aprehensión de seis personas vinculadas a distintos hechos.

“Efectivamente, dando cumplimiento a Seguridad Ciudadana por órdenes de nuestro comandante departamental, se realizaron dos operativos en el transcurso de la tarde y noche”, señaló Benavides al referirse a las intervenciones desarrolladas en sectores como el barrio Tres Lagunas y las avenidas Tres Pasos al Frente y 16 de Julio.

La autoridad explicó que en una primera acción se aprehendió a dos jóvenes bolivianos que portaban sustancias controladas. “Se pudo aprehender en primera instancia a dos muchachos nacionales, quienes estaban portando en su mochila una sustancia verdusca con características a marihuana”, indicó.

Posteriormente, durante un rastrillaje ampliado, se logró la aprehensión de una mujer que tenía en su poder sobres con la misma sustancia. Benavides detalló que la mujer estaba acompañada por dos ciudadanos venezolanos, quienes intentaron darse a la fuga.

En otro operativo, se logró la aprehensión de un ciudadano colombiano acusado de amenazas. “Fue denunciado por un ciudadano boliviano por amenazas, intentó darse a la fuga en su motocicleta, pero fue interceptado y remitido a la FELCC”, explicó el comandante.

Asimismo, la autoridad indicó que se realizarán verificaciones sobre su identidad. “Se encuentra sin documentación, por lo que se coordinará con Interpol para verificar si tiene antecedentes internacionales”, sostuvo.

Finalmente, Benavides señaló que los ciudadanos venezolanos fueron derivados a la unidad de narcóticos. “Ya se tomó contacto con personal de narcóticos, quienes se están haciendo cargo y procederán con las acciones correspondientes”, concluyó.

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