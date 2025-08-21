Un joven taxista fue víctima de un violento asalto la madrugada de este miércoles en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz.

La víctima fue identificada como Rudy Rodrigo M., quien relató que el ataque ocurrió cerca de la 1:00 de la mañana, cuando se encontraba trabajando acompañado de su pareja.

Según su testimonio, todo comenzó cuando un pasajero le pidió trasladar un frigobar, mientras este lo seguía en motocicleta y otros acompañantes se ubicaban en la parte trasera del vehículo.

En el trayecto, un individuo en moto interceptó al grupo y, tras un breve intercambio de palabras, comenzó a agredir al pasajero y luego al taxista, golpeándolo en repetidas ocasiones.

“Me golpeó aún más porque le salpicó mi sangre”, relató la víctima, que denunció además que fue despojado de sus pertenencias.

"Ahí el pasajero le pregunta a quién busca, y el de la moto se baja directamente y le dice: ‘A vos’. Entonces comenzó a revisarlo y a golpearlo", relató. En ese momento, la situación escaló rápidamente. Otros dos atracadores aparecieron y se dirigieron hacia el segundo pasajero y la pareja del taxista.

Los delincuentes le exigieron que entregara todas sus pertenencias. Uno de ellos lo golpeó en la cabeza con un fierro, causándole una herida profunda que requirió seis puntos de sutura. "Se enojó porque le salpica mi sangre y empieza a golpearme aún más", describió el taxista, visiblemente afectado por lo ocurrido.

En un intento desesperado por escapar, el taxista se armó de valor y se subió a su vehículo, logrando impactar a uno de los delincuentes. A pesar de su huida, los asaltantes lo persiguieron en la moto. "Se bajan de la moto a darme con el palo y el fierro", contó.

La víctima ahora enfrenta una difícil situación económica. Su vehículo quedó gravemente dañado y, al ser alquilado, debe seguir pagando la renta. Medrano clama por justicia y espera que las autoridades logren dar con los responsables de este violento asalto.

