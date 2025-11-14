El comportamiento del dólar paralelo ha ido a la baja en los últimos días, luego de que tocara su máximo pico de Bs 19. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, afirmó, en exclusiva a Que No Me Pierda (QNMP), que será imposible volver al tipo de cambio oficial de 6.96 bolivianos por dólar, puesto que las condiciones han cambiado.

“Está claro que volver al 6.96 es imposible porque las condiciones de la economía han cambiado y también porque volver a fijar el tipo de cambio nos podría traer una situación tan compleja como la que vivimos hoy día”, explicó el ministro de Economía.

Según el ministro Espinoza, uno de los principales errores de pasado fue fijar precios (gasolina, tipo de cambio, etc.); en este sentido, afirmó que se debe salir de este tipo de esquemas, pero de forma ordenada y coherente con la situación crítica que dejaron al país.

“Hay que aplicar los mecanismos ideales para que esto pueda darse más adelante sin afectar a los más pobres. Hay que desmontar esta serie de ataduras que se dejaron sobre la economía”, manifestó Espinoza.

El ministro aclaró que actualmente es imposible realizar modificaciones a la política cambiaria, ya que no se cuenta con reservas internacionales suficientes.

Las frases destacadas:

"Cómo se manejó al Estado en los últimos años es un reflejo de lo poco que querían a la patria".

"Hay que preservar el poder adquisitivo del boliviano".

"En el último año de gestión de Arce, casi la mitad de los bolivianos se encuentran en la pobreza".

