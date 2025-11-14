TEMAS DE HOY:
¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del 10 al 14 de noviembre en Bolivia

Plataformas digitales registraron variaciones respecto al tipo de cambio del dólar paralelo durante la semana del lunes 10 al viernes 14 de noviembre de 2025.

Jhovana Cahuasa

14/11/2025 10:48

Bolivia

Durante esta semana, desde el lunes 10 al viernes 14 de noviembre, el portal especializado dolarboliviahoy.com, emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 10 de noviembre: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 10.17 (BOB), y un precio de compra de 10.20 (BOB).

Martes 11 de noviembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta 10.12 (BOB), y un precio de compra de 10.22 (BOB).

Miércoles 12 de noviembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 10.00 (BOB), y un precio de compra de 10.10 (BOB).

Jueves 13 de noviembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 10.05 (BOB), a la venta y el precio de compra de 10.12 (BOB).

Viernes 14 de noviembre: El dólar paralelo registra la cifra de 10.46 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 10.60 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió modificaciones respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

