Fiscalía imputará a exministros Huanca y Mamani: pedirá detención preventiva por daño económico al Estado

El Ministerio Público formalizó la investigación contra los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani tras su aprehensión este jueves. El fiscal asignado al caso, Ronald Jurado, informó que el proceso se sustenta en una denuncia presentada por el propio Ministerio de Desarrollo Productivo y la empresa estatal EMAPA, tras detectar irregularidades en la administración de recursos y convenios de la estatal alimentaria.

Argumentos de la aprehensión: "Conducta pasiva y omisiva"

Según el fiscal Jurado, la decisión de aprehender a las exautoridades busca garantizar su presencia en el proceso y evitar que se obstaculice el avance investigativo. El Ministerio Público identificó que ambos habrían incurrido en delitos no solo por acción directa, sino por la falta de fiscalización en sus funciones como cabezas de sector.

“El Ministerio Público, al establecer la concurrencia de estos elementos constitutivos en relación a los delitos investigados, ha optado por disponer esta aprehensión por haber adoptado una conducta pasiva y omisiva en relación a sus funciones”, declaró Jurado.

Los periodos bajo la lupa

La fiscalía ha delimitado las responsabilidades de acuerdo a los tiempos en que cada autoridad fungió como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE):

Néstor Huanca: Investigado por la suscripción de contratos entre septiembre de 2020 y febrero de 2025. Durante este tiempo, el señor Rubén Ríos —representante de CONAPABOL— no solo se benefició con harina subvencionada, sino que se convirtió en proveedor de la misma empresa estatal.

Zenón Mamani: Investigado por su gestión entre febrero y noviembre de 2025. Jurado señaló que existen indicios de que Mamani "habría tenido conocimiento de estas irregularidades porque habría realizado diferentes informes" y habría sido notificado de una auditoría que ya detectaba los manejos ilícitos.

El nexo con Rubén Ríos

El fiscal detalló que el esquema de presunta corrupción involucra roles múltiples desempeñados por Ríos, quien mantenía una relación cercana con el exgerente Franklin Flores.

“El señor Ríos era el representante de la CONAPABOL, se beneficiaba de harina subvencionada, luego se convierte en proveedor de harina a EMAPA, así mismo se ha verificado la existencia de otra prestación de servicios como de transporte, inclusive de arrendar su bien inmueble”, explicó el fiscal.

En allanamientos realizados en la zona de Villa Victoria, se hallaron entre 60 y 70 bolsas de harina, en su gran mayoría con sellos de "Hecho en Bolivia", lo que confirma el uso de producto subvencionado en ámbitos privados.

Próximos pasos judiciales

La Fiscalía presentará este viernes la resolución de imputación formal y solicitará ante el juez medidas cautelares extremas.

“El Ministerio Público va a solicitar que se emita o vamos a requerir una medida extrema de la detención preventiva para ambos ciudadanos”, confirmó el fiscal Jurado.

Asimismo, la investigación se ampliará al Directorio de EMAPA, cuyos miembros ya han sido citados para declarar, debido a que tenían la atribución y el conocimiento sobre los convenios que causaron el daño económico al Estado. Finalmente, el fiscal aclaró que, en este proceso específico sobre harina, el abogado Eduardo León no figura como sujeto procesal ni parte denunciante formal.

