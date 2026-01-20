Segundo día de inscripciones escolares: ¿A qué estudiantes les corresponde el registro hoy 20 de enero?

Este martes 20 de enero se cumple el segundo día del cronograma oficial de inscripciones para la gestión escolar 2026 en todo el territorio nacional.

La pasada semana el Ministerio de Educación oficializó las fechas para la inscripción de estudiantes y las medidas de la gestión 2026, que incluyen la prohibición estricta de celulares, una nueva estructura de evaluación por puntaje, y la prohibición en el cobro irregular de cuotas de juntas escolares, entre otros.

¿A quiénes les corresponde inscribirse hoy?

Según la Resolución Ministerial 001/2026, el orden de prioridad para esta jornada es para estudiantes nuevos en los niveles inicial (primera y segunda sección), primero de primaria y primero de secundaria.

Para el día miércoles 21 al jueves 22, está programada la inscripción para estudiantes que soliciten traslados por cambio de domicilio o razones laborales de los padres.

Se recuerda que los estudiantes que permanecen en el mismo colegio no necesitan asistir; su cupo está legalmente garantizado.

¿Qué documentos debe presentar?

Para los niveles de Inicial (Prekínder y Kínder) y Primero de Primaria, los requisitos indispensables son:

Certificado de nacimiento original o cédula de identidad del estudiante.

Cédula de identidad del padre, madre o tutor.

Carnet de vacunas del esquema nacional (para el nivel inicial).

El Ministerio de Educación recordó la prohibición de cobros, ya que no se permiten pagos por concepto de aportes voluntarios, obligatorios o compra de uniformes en lugares específicos.

En el caso de los colegios particulares, el incremento de pensiones quedó congelado, por lo que por el momento no se ha establecido un monto; el mismo será abordado en el mes de abril.

Mira la programación en Red Uno Play