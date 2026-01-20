Guía paso a paso: Requisitos y trámites para salir de la lista de inhabilitados del OEP

Para participar en los próximos comicios subnacionales de 2026, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha establecido un procedimiento claro para que los ciudadanos que presentan restricciones en el Padrón Electoral Biométrico puedan solicitar su rehabilitación.

¿Qué documentos debe presentar?

El requisito indispensable para el trámite es la Cédula de Identidad original y vigente. Dependiendo de la causa de su inhabilitación, se recomienda adjuntar documentación de respaldo:

Por no haber votado (Ciudadano no votante): Solo requiere presentar el formulario de reclamo y su documento de identidad.

Por errores de captura o datos : Debe presentar documentos que acrediten sus datos correctos (Certificado de Nacimiento).

Causas de fuerza mayor: Si no votó por salud o viaje, puede adjuntar certificados médicos o pasajes que justifiquen su ausencia en procesos anteriores.

¿Dónde y cómo realizar el trámite?

Debe apersonarse a cualquier oficina del Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) o a las oficinas de los Tribunales Electorales Departamentales (TED). Debe descargar de forma gratuita el "Formulario de Reclamos" para que lo llene y firme en el momento de la entrega.

Verificación final

Antes de acudir a las oficinas, el TSE recomienda verificar su estado actual en la aplicación móvil "Yo Participo" o en la página web oficial. Si su estado aparece como "Inhabilitado", hoy martes 20 de enero es la última oportunidad para solicitar el cambio a "Habilitado" y así asegurar su derecho al voto en las próximas elecciones.

