Diputados reinstalan sesión por "tiempo y materia" para aprobar Ley de elección de vocales del TSE

La Cámara de Diputados reinstaló la noche de este lunes su sesión para debatir y aprobar el proyecto de ley que establece el procedimiento de preselección, elección y designación de los seis nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuya gestión vence el próximo 19 de diciembre.

La sesión se retomó a las 23:00 en punto, con el tercer secretario, José Maldonado, dando lectura al proyecto de ley a ser tratado.

Inicialmente, el diputado Juan del Granado solicitó un cuarto intermedio argumentando que habían trabajado "11 horas consecutivas" y que no estaban en condiciones de continuar. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, ordenó seguir el trabajo.

Castro instó a la continuidad del debate, señalando que la Cámara de Senadores ha convocado a sesión para mañana, martes, a las 9:00, con el fin de continuar con el tratamiento de este mismo proyecto. Por ello, los diputados trabajarán esta noche por tiempo y materia hasta lograr la aprobación del proyecto de ley.

El proyecto de ley fue modificado en varios puntos para acelerar los tiempos del proceso de selección. Una de las modificaciones más relevantes fue la que permite acortar el plazo de selección de 20 a 15 días. Para conseguir esta reducción en el cronograma, se tomó la decisión de eliminar la fase de entrevistas individuales a los postulantes, argumentando que se optó por esta medida debido a las "cuestiones de tiempo".

El panorama en la Asamblea Legislativa es de trabajo intenso para asegurar que el proceso de renovación del Órgano Electoral se cumpla antes del vencimiento del mandato de los vocales actuales.

