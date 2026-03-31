"Hemos sacado 3 cuerpos este año": UGR advierte tras rescate en El Torno

Una tarde de esparcimiento en la zona de Limoncito estuvo a punto de terminar en tragedia cuando la corriente del río Piraí, en Santa Cruz, arrastró un vehículo aproximadamente 100 metros. Álvaro Cossío, responsable de la UGR de El Torno, informó: “Hemos tenido fuertes precipitaciones que han generado inundaciones y el conductor trató de dar vuelta, pero lo arrastró el río”.

El operativo de emergencia se activó de inmediato con la participación de voluntarios de los grupos CROSS y la UGR, quienes trabajaron bajo condiciones de alto riesgo. Según el reporte oficial, el chofer se encontraba solo y, por fortuna, “el conductor tenía las ventanas abiertas”, lo que facilitó las maniobras de auxilio iniciales.

A pesar de la violencia del caudal que cubrió por completo el motorizado, un vecino logró intervenir valientemente antes de que la situación fuera irreversible.

“Cuando estábamos en camino, es un vecino quien lo logra sacar y lo coloca a buen recaudo al otro lado del río”, relató Cossío tras confirmar que el sujeto estaba consciente pero conmocionado.

Las autoridades calificaron el incidente como un acto de imprudencia, ya que el automóvil no contaba con las características técnicas para transitar por terrenos de tal peligrosidad. Cossío fue enfático al señalar que “muchas personas lo siguen haciendo por imprudencia y hemos sacado ya tres cuerpos en este año”, evidenciando la gravedad de la situación en el municipio.

Finalmente, mediante el uso de maquinaria pesada y cuerdas, se logró extraer el vehículo mientras se reiteraba el llamado a la prevención ante las crecidas. “Recomendamos estar pendientes a los medios de comunicación municipal donde informamos de las crecidas y los pronósticos del clima para la semana”, concluyó el funcionario.

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