¿Vas a comprar un auto? Diprove alerta sobre riesgos y activa controles en Cochabamba

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en Cochabamba intensificó sus acciones de control y orientación a la población, en el marco de las actividades del Bicentenario de la Policía Boliviana, con el objetivo de evitar la compra de motorizados robados o con documentación irregular.

El director departamental de Diprove, Aldrin Cordero, informó que se habilitó un punto de verificación en la ferias de compra y venta de vehículos, en la avenida Arquímides, en las rieles del tren, donde los ciudadanos pueden realizar consultas antes de concretar una transacción.

Alertó que se han detectado casos de comercialización de vehículos robados con documentos falsificados, lo que puede generar problemas legales y económicos para los compradores.

Recomendaciones

En ese sentido, recomendó verificar que la documentación esté a nombre del propietario y realizar una revisión técnica del motorizado. Este proceso incluye la inspección del número de chasis, considerado la identificación principal del vehículo, y del número de motor, elementos que en algunos casos han sido alterados.

Diprove cuenta con personal especializado que realiza estas verificaciones y emite una certificación el mismo día, previo pago de valores oficiales.

Las oficinas de esta unidad policial están ubicadas en la zona Temporal, en la urbanización Prefectural de Cala Cala, donde también se puede acudir para realizar consultas y trámites relacionados con la compra segura de vehículos.





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