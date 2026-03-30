Terminal de Cochabamba alerta que viajes a Santa Cruz demoran hasta tres horas por derrumbes y trabajos

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba se informó que las salidas hacia el oriente del país se realizan con normalidad en la ruta nueva hacia Santa Cruz, aunque bajo precaución debido a retrasos provocados por congestión vehicular en el sector de Siete Curvas por trabajos y derrumbes.

Según el reporte, los buses presentan demoras de aproximadamente tres horas, por lo que un viaje que normalmente toma 12 horas ahora puede extenderse hasta 15 horas.

Asimismo, se confirmó que no hay salidas por la carretera antigua Cochabamba–Santa Cruz, debido a que permanece cerrada y sin autorización de tránsito, tras los derrumbes registrados en diferentes tramos.

De acuerdo con datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la vía nueva fue habilitada parcialmente con un carril en Siete Curvas luego de trabajos de limpieza tras un deslizamiento. Sin embargo, la acumulación de vehículos continúa generando congestionamiento.

En paralelo, la ruta antigua permanece cerrada en sectores como La Angostura–Samaipata, debido a la caída de rocas y deslizamientos ocasionados por las lluvias.

Las autoridades recomiendan a los viajeros tomar previsiones, considerar tiempos adicionales de traslado y mantenerse informados sobre el estado de las carreteras antes de emprender viaje.

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