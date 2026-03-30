Detectan carguíos atípicos de gasolina y bloquean 151 placas en Chuquisaca

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que bloqueó 151 placas de vehículos en el departamento de Chuquisaca tras detectar “carguíos atípicos” de gasolina.

“En Chuquisaca, a través de nuestro sistema de monitoreo tecnológico B-SISA identificamos y bloqueamos 151 placas que registraban carguíos atípicos de gasolina”, señaló la entidad reguladora.

Mediante un boletín oficial, la ANH detalló que el volumen observado alcanza cerca de 500.000 litros en solo un mes, lo que activó controles para frenar posibles desvíos de combustible hacia actividades ilícitas.

“Con herramientas tecnológicas, reforzamos un control más inteligente y oportuno para detectar irregularidades y proteger el abastecimiento”, remarcó.

Como parte de estos operativos, el pasado viernes se incautaron aproximadamente 3.070 litros de gasolina que eran transportados y acopiados de manera ilegal en la ciudad de Sucre.

El sistema B-SISA permite monitorear la comercialización de combustibles a nivel nacional y se ha consolidado como una herramienta clave para detectar irregularidades, así como para apoyar investigaciones vinculadas a delitos como el robo de vehículos y el uso indebido de carburantes.

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