Diego Murillo asume como alcalde interino de Cochabamba por licencia de Reyes Villa

El concejal Diego Murillo asumió como alcalde interino de Cochabamba, tras la licencia de 20 días solicitada por el alcalde reelecto Manfred Reyes Villa, quien se aparta temporalmente de sus funciones luego de las elecciones subnacionales.

Murillo confirmó que ejercerá el cargo hasta el 20 de abril, periodo en el que dará continuidad a la gestión municipal con inspecciones de obras y participación en actos protocolares, mientras el titular cumple un “descanso” tras cinco años de gestión y una intensa campaña electoral.

Durante el interinato, la Alcaldía priorizará la elaboración de informes de cierre de gestión.

Murillo indicó que la comisión de transición ya trabaja en la recopilación de documentación técnica y legal correspondiente a los últimos cinco años, con el fin de garantizar transparencia y facilitar futuras auditorías.

Asimismo, el alcalde interino destacó la importancia de dejar atrás la etapa electoral y enfocar esfuerzos en la gestión pública, reiterando la predisposición del municipio para coordinar con la Gobernación en beneficio de Cochabamba.

Se prevé que Reyes Villa retome sus funciones al concluir su licencia, para iniciar oficialmente el nuevo periodo de gestión 2026-2031.



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