¿Qué se celebra en Lunes Santo? El significado que muchos desconocen

El Lunes Santo marca el segundo día de la Semana Santa y forma parte de un periodo clave para los creyentes: el camino hacia la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

También es conocido como el “Lunes de Autoridad”, un nombre que nace de la tradición cristiana para destacar cómo Jesús manifiesta su poder, no desde la fuerza, sino desde el amor y la misericordia.

Los momentos que se recuerdan

Este día conmemora principalmente dos episodios del Evangelio:

La unción en Betania

María, hermana de Lázaro, unge los pies de Jesús con un perfume costoso, en un gesto de amor profundo que simboliza la preparación para su sepultura.

La purificación del Templo

Jesús expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén, recordando que ese lugar es una “casa de oración” y no un espacio para intereses materiales.

¿Por qué se llama “Lunes de Autoridad”?

La tradición señala que, en estos días previos a su pasión, Jesús revela el verdadero sentido de su autoridad:

No basada en la violencia ni el miedo

Sino en el amor, la justicia y el perdón

Es una autoridad que transforma, que interpela y que invita a actuar con coherencia.

Un tiempo para reflexionar

El Lunes Santo, junto al Martes y Miércoles Santo, forma parte de los días que preparan el camino hacia el Triduo Pascual.

Cada jornada tiene un sentido especial:

Lunes: Autoridad

Martes: Controversia

Miércoles: Traición

En conjunto, invitan a los fieles a profundizar en los últimos momentos de Jesús y en el mensaje que deja a la humanidad.

Un mensaje vigente

Más allá de la tradición, el Lunes Santo propone una reflexión actual:

el verdadero poder no se impone, se construye desde el amor y la coherencia.

En medio de una semana cargada de simbolismo, este día recuerda que la fe también se vive en los pequeños gestos y en las decisiones cotidianas.

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