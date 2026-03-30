Semana Santa en La Paz: horarios, rutas y todo lo que debes saber

La cuenta regresiva ya comenzó en La Paz. La ciudad se prepara para vivir la Semana Santa con una agenda cargada de actividades religiosas, cuyo momento central será la tradicional procesión del Señor del Santo Sepulcro, una de las expresiones de fe más importantes del país.

Reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado mediante la Ley N° 1538, esta manifestación no solo refleja la devoción de miles de fieles, sino también la transmisión de saberes y tradiciones que han perdurado por generaciones.

Inicio de las celebraciones

Las actividades arrancaron con el Domingo de Ramos, marcando el inicio de una de las fechas más significativas del calendario religioso. Desde entonces, distintos puntos del centro paceño se convierten en escenarios de recogimiento y participación masiva, especialmente en espacios emblemáticos como la Plaza Murillo.

Agenda principal

Jueves Santo (2 de abril)

A las 16:30 se celebrará el Triduo Pascual en la Catedral Metropolitana de La Paz, con la misa de la Eucaristía y el tradicional Lavado de Pies.

Además, entre las 14:30 y las 22:30, los fieles podrán recorrer 10 templos en el circuito de estaciones.

Viernes Santo (3 de abril)

A las 15:00 se realizará la Pasión del Señor en la Iglesia Nuestra Señora de La Merced, con la Liturgia de la Palabra, Adoración de la Cruz y Comunión.

El recorrido del Santo Sepulcro

Tras los actos litúrgicos, se llevará a cabo la esperada procesión, que este año retoma su ruta histórica tradicional por el centro paceño.

El recorrido será el siguiente:

Inicio: atrio de la Iglesia de La Merced

Calles: Comercio → Colón → Loayza → Ballivián

Paso por la Plaza Murillo

Continúa por: Ingavi → avenida Montes → calle Bozo

Luego: plaza Alonso de Mendoza → calle Evaristo Valle → avenida Mariscal Santa Cruz

Retorno: calle Socabaya → Plaza Murillo → calle Comercio

Final: Iglesia de La Merced

Este retorno al trayecto original también incluye la reincorporación de las bandas militares, reforzando el carácter solemne y tradicional del evento.

Operativo y convocatoria

Las autoridades municipales, en coordinación con el Arzobispado, desplegarán un operativo integral de seguridad con apoyo de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y personal edil.

Desde la Alcaldía se invitó a la población a ser parte de las actividades, destacando que esta celebración no solo tiene un profundo significado religioso, sino que también forma parte esencial de la identidad cultural de la ciudad.

Una tradición que une a miles

Cada año, la procesión del Santo Sepulcro transforma el centro paceño en un espacio de fe, silencio y reflexión.

Más que un recorrido, es un encuentro con la historia, la espiritualidad y las raíces de todo un pueblo.

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