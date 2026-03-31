Justicia ordena 6 meses de cárcel para el chofer del atraco en Villa Copacabana

Tras el violento atraco registrado al mediodía del sábado en la zona de Villa Copacabana, donde una persona de 45 años fue despojada de su mochila con mil dólares bajo amenaza de arma de fuego, las investigaciones han dado su primer resultado concreto. La fiscal asignada al caso, Megumy Flores, confirmó que el conductor del motorizado ya se encuentra tras las rejas.

Imputación y riesgos procesales

La autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva por el lapso de 6 meses en el penal de San Pedro para el chofer, tras hallar indicios suficientes de su participación en el hecho.

“El Ministerio Público habría emitido la resolución de imputación formal por el delito de robo agravado y tenencia, porte y portación ilícita de arma de fuego... la autoridad jurisdiccional ha determinado que persisten los riesgos de fuga y obstaculización”, explicó Flores.

Silencio del imputado y búsqueda de cómplices

A pesar del avance, la fiscal lamentó la falta de colaboración del detenido durante su declaración informativa. Según Flores, el sujeto "no ha dado mucha información" sobre el paradero de los otros tres delincuentes que descendieron del vehículo para encañonar a la víctima.

Sin embargo, destacó que el trabajo conjunto con la Policía Boliviana y el personal del DACI continúa sin pausa:

“Se han desplegado todos los actos investigativos correspondientes a efectos de poder dar con el paradero de estas otras tres personas que se habrían dado a la fuga”.

Pruebas clave: Cámaras y casquillos

La investigación se sustenta en los videos de seguridad que circulan en medios de comunicación, donde se observa el momento en que los asaltantes disparan al piso para intimidar a la víctima. En la escena del crimen, los peritos recolectaron evidencia balística fundamental.

“Se ha podido establecer la presencia de tres casquillos específicamente, los cuales van a ser sometidos a las pericias correspondientes a efectos de determinar el arma de fuego”, detalló la fiscal.

Finalmente, el Ministerio Público espera las respuestas a diversos requerimientos fiscales para determinar si el robo fue un acto "circunstancial" o si existió un móvil planificado (marcaje previo) contra el ciudadano interceptado cuando se dirigía a la casa de sus padres.

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