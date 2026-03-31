Esteban Garnica lo hizo otra vez: encendió el escenario y se llevó la mejor nota de la noche

Cuando la noche parecía haberlo dado todo, Esteban Garnica apareció para cambiarlo todo.

El cochabambino, que ya venía generando repercusión dentro y fuera del programa, subió al escenario con una propuesta arriesgada: reinventar un clásico como “Noa Noa”. Y lo logró. No solo cumplió… brilló.

Con una puesta en escena llena de energía, actitud y seguridad, Esteban se adueñó del escenario desde el primer segundo. Su interpretación no solo conectó con el público, sino que también provocó una reacción unánime en el jurado: elogios sin reservas.

“Me ha encantado lo que hicieron, te estás apoderando del escenario”, destacó uno de los jueces.

“Maravillosa versión”, añadió otro, resaltando que el participante va por el camino correcto.

Las palabras más contundentes llegaron al final: “Si sigues así, puedes ganar”.

El show que marcó la diferencia

A diferencia de otras presentaciones de la noche, Esteban logró algo clave en esta etapa de la competencia: emocionar, sorprender y convencer al mismo tiempo.

Su equipo apostó por una versión fresca, moderna y con identidad, logrando revitalizar un clásico sin perder su esencia. El resultado fue un show completo, donde voz, interpretación y presencia escénica se alinearon perfectamente.

El jurado coincidió: fue la mejor presentación de la gala.

El resultado

El esfuerzo tuvo recompensa. Esteban Garnica obtuvo 6.7 puntos, el puntaje más alto de la noche (sin contar la calificación secreta), posicionándose como uno de los participantes más fuertes en esta primera semana de eliminación.

Lo que viene

Con este resultado, Esteban no solo se aleja de la zona de riesgo, sino que se instala con fuerza en la pelea por el título.

La competencia continúa, pero el mensaje ya está claro: cuando Esteban sube al escenario… todo puede pasar.

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