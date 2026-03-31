Ministro Lupo: “Vivimos en un Estado que es más un laberinto que un facilitador”

El Gobierno inició una ofensiva directa contra la ineficiencia administrativa. Luego del anuncio del programa “Tranca Cero”, el Ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, brindó detalles sobre la urgencia de esta reforma, describiendo la situación actual del aparato público como crítica.

“Yo creo que estamos viviendo un Estado que es más un laberinto que un facilitador, es un Estado obeso, gigante, lleno de burocracia, de trámites, de limitaciones”, afirmó el ministro.

El Catálogo Nacional y la "muerte" de la fotocopia

El corazón de la reforma es el Catálogo Nacional de Trámites. Las instituciones estatales tienen un plazo de 40 días para remitir sus procesos vigentes. Lupo fue enfático en la validez de este registro: “Cualquier trámite que no esté en este catálogo va a ser nulo de pleno derecho”.

Uno de los cambios más tangibles para el ciudadano será la eliminación de requisitos físicos redundantes. El ministro anunció el fin de la era de las fotocopias de documentos de identidad:

“Desde hoy en adelante ya no va a ser necesario presentar la fotocopia del carnet, solamente el carnet físico. Nunca supimos qué hacían con tantas hojas de fotocopias”.

El costo de la ineficiencia

Lupo justificó la medida basándose en datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalando que el desorden administrativo le cuesta al país aproximadamente el 6% del PIB, lo que equivale a unos 5.000 millones de dólares anuales. Según la autoridad, este dinero se "drena" de las arcas estatales y del bolsillo de los ciudadanos debido al gasto mal ejecutado.

Para combatir esto, el programa se apoyará en la tecnología blockchain a través de la AGETIC, buscando eliminar la "discrecionalidad" del funcionario público.

“Cuando pongamos esto en blockchain (...) el funcionario público ya no es el poderoso que tiene discrecionalidad sobre la gente, sino es el servidor que tiene que hacerlo porque si no se va a evidenciar en todo el proceso”, explicó.

Ciudadanía Digital y alcance subnacional

El ministro destacó que la meta es alcanzar 2 millones de bolivianos con ciudadanía digital para fin de año, permitiendo que trámites de salud, educación y títulos universitarios se realicen desde un teléfono celular.

Respecto a las alcaldías y gobernaciones, Lupo aclaró que, aunque el decreto no puede obligarlas por su autonomía, se creará un ranking de simplificación de trámites para incentivar a los gobiernos subnacionales a adscribirse voluntariamente al programa.

Próximos pasos

El proceso de desregulación no se detendrá en este decreto. El ministro adelantó que la meta final es una transformación estructural:

“Probablemente más adelante sea una ley (...) se han creado miles de regulaciones que solo entorpecen, quitan tiempo, generan costos innecesarios y alteran la vida de la gente”.

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