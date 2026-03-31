Jhonny Coca, el boliviano que hace vibrar las redes con su relato en quechua desde Madrid

El triunfo de la selección boliviana ante Surinam en el repechaje mundialista ha trascendido el ámbito deportivo para instalarse en las tendencias digitales. Jhonny Coca, un compatriota residente en Madrid, España, se ha convertido en el protagonista de un fenómeno viral gracias a su apasionada narración del encuentro en quechua.

Este creador de contenido inició su trayectoria en TikTok durante el año 2020 como una forma de terapia personal tras la pérdida de su madre. Lo que comenzó como un refugio contra la depresión se transformó rápidamente en una plataforma de difusión cultural que hoy suma miles de seguidores.

Nacido en la localidad de Cocapata, en la provincia Ayopaya de Cochabamba, Coca emigró a Europa cuando apenas tenía 16 años de edad. Su historia refleja la realidad de muchos migrantes que debieron abandonar su tierra por motivos económicos, pero que mantienen intacto el vínculo con sus tradiciones.

A pesar de la distancia física, el tiktoker sigue de cerca cada paso del combinado nacional y recrea con emoción los hitos históricos del fútbol boliviano. En una reciente conexión digital, realizó un relato ficticio en quechua sobre el escenario que la Verde enfrentará en su próximo compromiso internacional.

Para el siguiente encuentro, el influencer ha pronosticado un marcador favorable de 2-1 y describe el partido como una batalla definitiva entre ambos equipos. Su entusiasmo es tal que ya organiza sus jornadas laborales en España para poder sintonizar el juego junto a un grupo de amigos.

Actualmente, Jhonny busca consolidar su presencia en las plataformas digitales con el firme objetivo de entretener a la comunidad y reivindicar sus lenguas originarias. Su hijo, quien reside en Santa Cruz de la Sierra, es parte fundamental de la motivación que lo impulsa a seguir creando contenido de alto impacto.

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