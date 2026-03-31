Nickole Vargas mejora en escena, pero su presentación desata tensión en Duelo de Voces

La competencia entra en su fase más intensa en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y esta vez fue el turno de Nickole Vargas, del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez.

La participante interpretó el clásico “Ya te olvidé” de Rocío Dúrcal, en una presentación que dejó buenas sensaciones… pero también generó momentos de tensión en el escenario.

Una presentación con avances

El jurado coincidió en que Nickole mostró mayor seguridad y comodidad respecto a presentaciones anteriores.

Tito Larenti destacó su evolución:

“Te noté más cómoda… eres una artista empírica y con disciplina puedes crecer mucho”.

Por su parte, Marco Veizaga valoró la actitud:

“Es importante la proyección y el crecimiento… se nota el trabajo”.

Alenir Echeverría apuntó a su potencial:

“Tienes una voz espectacular, pero debes lucirte más”.

Mientras que Diego Ríos enfatizó en lo técnico:

“El color de voz es muy bueno, pero hay que trabajar la afinación”.

Momento de tensión

Tras las devoluciones, el ambiente se tensó con un cruce de palabras entre la mentora Vanessa Añez y Tito Larenti, en torno a las críticas realizadas.

Aunque breve, el intercambio dejó en evidencia la presión que se vive en esta etapa de la competencia.

Puntaje y panorama

Finalmente, Nickole obtuvo un puntaje de 4.3, ubicándose en una zona delicada en la semana de eliminación.

Reacción

La participante agradeció las devoluciones y aseguró que continuará trabajando para mejorar en las próximas galas.

Competencia al rojo vivo

La presentación dejó claro que el nivel sube… y la tensión también.

Nickole mostró avance, pero en esta etapa, mejorar puede no ser suficiente.

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