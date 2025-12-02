Gobierno levanta requisito de visa a turistas de 8 países y proyecta hasta $us 80 millones más en ingresos turísticos

El Gobierno boliviano anunció una ambiciosa política de apertura internacional al retirar el requisito de visado para ciudadanos de ocho países, una decisión que el Canciller Fernando Aramayo enmarcó en una estrategia para reactivar la economía y revertir lo que calificó como años de decisiones que aislaron al país.

"Son ocho países a los que se les ha exonerado el visado para que podamos incentivar la visita de turistas de diferentes países", afirmó el Canciller Aramayo, detallando que la lista incluye:

Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos

Israel

Corea del Sur

Sudáfrica

Malta

Bulgaria

Rumanía

Impacto económico y crítica al pasado

Aramayo criticó duramente las políticas de gobiernos anteriores que, según él, tuvieron un costo económico irreparable para la microeconomía nacional.

"Esto es un tema no menor porque estamos en un sector que, en otros países, genera una economía sustantiva y en Bolivia más bien lo que hemos hecho ha sido tomar decisiones para aislarnos de los beneficios económicos en términos de empleo, de conectividad, de generación de ingresos", señaló.

El Canciller reveló cifras que sustentan la decisión: "En términos de datos, el 2007 teníamos la visita de 61.000 a 67.000 norteamericanos que venían a hacer turismo a Bolivia. Esa cantidad de visitantes se reducen dramáticamente, luego, a cerca de 20.000".

El efecto de estas pérdidas fue cuantificado en miles de millones de dólares, afectando directamente a los hogares.

"Es irreparable el daño en sentido de la pérdida económica de 900 millones de dólares que esta decisión, en el pasado, que se tomó de forma caprichosa, desde una perspectiva netamente ideológica, sin ninguna responsabilidad sobre la economía de los hogares", aseveró.

Con la nueva política, el Gobierno espera lograr un incremento en la recaudación turística: "Nuestras proyecciones muy conservadoras para el periodo 2026 a 2029, podrían permitirnos pasar de un monto recaudado de 240 millones de dólares hasta 320 incluso, es decir, un incremental de 80 millones de dólares".

El Canciller en Que No Me Pierda.

Estrategia integral y desafíos diplomáticos

La exoneración de visas es la primera pieza de una arquitectura mayor que incluye la anunciada Marca País y la futura implementación de la política de "Cielos Abiertos" (Open Sky). Sin embargo, Aramayo reconoció que el éxito depende de resolver problemas estructurales internos, como la deficiencia en el servicio aéreo.

"El poder acceder al país hoy en día desde otras latitudes es muy complejo... Imagínense si un extranjero se va a aventurar a tomar algún tipo de conexión de este tipo [con demoras de Boa]. Todo esto debe revertirse con un conjunto de medidas que involucrarán también entonces acciones desde el Ministerio de Obras Públicas", sostuvo.

Finalmente, el Canciller anunció gestiones para que Bolivia sea exonerada del visado Schengen, un tema de trascendencia diplomática:

"Hoy en día el pasaporte boliviano no tiene el peso específico que debería tener... es doloroso que cuando uno está en un aeropuerto extranjero todos los demás pasen con sus pasaportes y nosotros hagamos una fila especial y que seamos además sujetos de un escrutinio que en ningún sentido corresponde al tipo de turismo que Bolivia puede exportarle al mundo", agregó.

Aramayo concluyó que este esfuerzo busca lograr una "acción de incorporación de Bolivia" y sacarla de una "situación de aislamiento basado solamente en caprichos".

